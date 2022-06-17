Глава Совбеза Украины: ситуация сложная, конца войне не видно

Украина далека от завершения войны с Россией, у Москвы очень большие ресурсы, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail. Его слова приводит РБК-Украина.

"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы", - отметил Данилов.

По его словам, российская армия превосходит украинскую в артиллерии и тяжелой технике. "Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что война закончится тогда, когда российские войска покинут украинскую территорию, включая Донбасс и Крым. При этом он не исключает возможность временного урегулирования конфликта путем переговоров.

Секретарь СНБО отметил, что на сегодня серьезных мирных переговоров не ведется, а на вопрос, как долго будет длиться война, никто не может ответить.