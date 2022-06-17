Турция ждет конкретных действий от Швеции и Финляндии

Турция по-прежнему ждет, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги для выполнения требований Анкары, заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"НАТО - это организация безопасности. Это не [свободный] выбор, а необходимость для тех, кто станет новым членом, соблюдать принципы. Они должны предпринять конкретные шаги для решения наших проблем безопасности", - приводит слова представителя Реджепа Тайипа Эрдогана телеканал Habertürk.

По словам Калына, Турция рассматривает возможность продолжить диалог со Швецией и Финляндией для их возможного вступления в НАТО.