Экстремальная жара в Европе

В Испании установилась рекордная жара, подобной которой не наблюдалось с 1950 года. В андалусском городе Андухар зафиксирован температурный рекорд нынешнего года: в пятницу, 17 июня, термометры показали там от 44,2 до 44,3 градуса.

Уже утром субботы пляжи на берегу Средиземного моря и Атлантического океана, по сообщениям СМИ, оказались переполнены. Даже ночью температура воздуха во многих регионах Испании в последнее время не опускается ниже отметки в 20 градусов. Из-за экстремальной жары в стране участились лесные пожары.

Экстремальная жара в эти выходные установилась и во Франции. По данным Météo France, "могут быть побиты абсолютные температурные рекорды", что является "действительно экстремальной ситуацией".

В некоторых регионах Германии на нынешних выходных ожидается жара - более 34 градусов. Немецкая метеослужба (DWD) предупреждает также о повышенном уровне ультрафиолетового излучения.

В то же время во многих регионах Греции идут дожди.