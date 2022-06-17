Индия резко увеличила закупки российского угля и нефти

В течение последних недель Индия резко увеличила покупку российского угля, на который трейдеры предлагают скидки до 30%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом .

Отмечается, что в Нью-Дели обосновывают свои закупки российских товаров как часть усилий по диверсификации поставок и утверждают, что внезапная остановка якобы повысит мировые цены и навредит потребителям.

Поскольку европейские импортеры уклоняются от торговли с Москвой, индийские покупатели приобретают огромное количество российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы. Так, по неофициальным данным, с 27 мая по 15 июня закупки угля и сопутствующих продуктов выросли более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $331,17 миллиона.

Индия также значительно увеличила закупку российской нефти. За эти же 20 дней индийские нефтепереработчики увеличили закупки более чем в 31 раз против показателей прошлого года, до $2,22 миллиарда.

"Российские трейдеры либерально относились к способам оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупок российского угля будет продолжаться", – сообщил агентству один из источников.

Индийские массовые закупки российского угля продолжатся, и ожидается, что импорт в июне будет крупнейшим по меньшей мере за 7,5 лет, свидетельствуют данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.