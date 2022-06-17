В СНБО Украины рассказали о покушениях на Зеленского

С начала вторжения России в Украину президента Владимира Зеленского пять раз пытались убить, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail.

По его словам, нападение России на Украину включало в себя пять отдельных попыток убить Владимира Зеленского, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

Секретарь СНБО не раскрыл подробностей терактов, при этом в начале войны публично говорил об отряде чеченских боевиков, которому было поручено убить президента Украины Зеленского, но который был “полностью уничтожен”.