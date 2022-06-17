После посещения Николаевской области президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом под Одессой, сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 18 июня.

Согласно сообщению, Зеленский посетил опорный пункт Национальной гвардии, осмотрел образцы вооружения и стрельбище подразделений системы МВД, а также вручил государственные награды работникам подразделений системы МВД.

Владимир Зеленский также пообещал «обязательно восстановить» дом в Одессе, в котором от российского ракетного удара 23 апреля погибли восемь человек, включая трехмесячного младенца.