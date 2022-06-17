Ужин с миллиардером продали за рекордную цену

Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффетт в последний раз выставил на аукцион право поужинать с ним. Ставка оказалась рекордной — анонимный победитель заплатил $19 млн.

Ставка на аукционе eBay, завершившемся в пятницу вечером, превзошла предыдущий рекорд в $4,57 млн — такую сумму в 2019 году выложил криптовалютный предприниматель Джастин Сан. Все вырученные деньги идут некоммерческой организации Glide, которая помогает бедным, бездомным и наркоманам, сообщает CNBC.

Представители eBay заявили, что этот ужин стал самым дорогим товаром из всех, что когда-либо выставлялись на сайте компании в благотворительных целях.