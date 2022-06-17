Литва ограничила транзит товаров в Калининград. В России предупредили о последствиях
Литовские железные дороги в ночь с 17 на 18 июня прекратили транзит продукции, попавшей под западные санкции, в Калининград. Об этом они проинформировали руководство региона, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Глава российского региона отметил, что этот шаг Литвы может иметь далеко идущие последствия для Вильнюса и всего Евросоюза, передает РБК. «Действия эти незаконны и могут иметь и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия», — заявил он.
В числе товаров, которые попали под запрет, — строительные материалы, цемент и металлы. Алиханов назвал прекращение транзита «попыткой удушения региона» и заявил, что теперь цена перевозок в регион вырастет.
Он назвал действия Литвы грубейшим нарушением международных обязательств и заявил, что над решением ситуации сейчас работает МИД России.
ЕС в апреле в рамках пятого пакета санкций запретил импорт из России древесины, цемента, угля и других товаров. До этого был запрещен импорт изделий из стали и железа.