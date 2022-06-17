Литва ограничила транзит товаров в Калининград. В России предупредили о последствиях

Литовские железные дороги в ночь с 17 на 18 июня прекратили транзит продукции, попавшей под западные санкции, в Калининград. Об этом они проинформировали руководство региона, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Глава российского региона отметил, что этот шаг Литвы может иметь далеко идущие последствия для Вильнюса и всего Евросоюза, передает РБК. «Действия эти незаконны и могут иметь и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия», — заявил он.