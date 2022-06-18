Ульвия Худиева, собкор 18 июня 2022, 22:19

Родители школьников, пострадавших 12 июня в аварии на трассе Баку - Шемаха, недовольны туристической компанией Empathy Travel, организовавшей эту поездку. Напомним, инцидент произошел ночью, когда школьники возвращались из Габалы в Баку. На момент аварии в автобусе находились 58 человек, в том числе ученики, родители и классный руководитель бакинской школы №279. По предварительной информации, в аварии пострадали одиннадцать человек.

В числе пострадавших девятиклассница Александра Ефименко, которая отправилась в тот день отдыхать в Габалу вместе с матерью и братом-четвероклассником. В результате удара Александра вылетела из автобуса и ударилась о бетонный столб. По словам матери девочки Натальи Воропаевой, авария произошла из-за безответственности водителя Пярвиза Гулиева, который постоянно превышал скорость. «Когда мы возвращались из Габалы в Баку, я сидела в передней части автобуса, прямо за спиной водителя, - рассказывает Наталья Воропаева. – Было темно, на дороге было много кольцевых развязок, виражей, крутых поворотов, однако Гулиев не обращал на это внимания и ехал на очень высокой скорости. Естественно, родители неоднократно просили водителя ехать помедленнее, ведь в автобусе было много детей. Но Гулиев раздраженно отвечал нам, что мы отвлекаем его от дороги, что он опаздывает и должен вернуться в Баку до 23:00. И продолжал гнать автобус. В какой-то момент Гулиев, видимо, пропустил в темноте крутой поворот, не справился на скорости с управлением и врезался в бетонный столб. Лобовое стекло автобуса разбилось и от удара моя дочь вылетела на дорогу…».

Женщина со слезами рассказывает, как несколько минут искала дочь в темноте и обнаружила ее всю в крови. В результате падения Александра получила серьезные ранения головы, бедра и коленей, потеряв при этом много крови. «Проезжающий мимо водитель отвез Александру в Гобустан, где ей была оказана первая помощь, - говорит Воропаева. – Однако состояние дочери оставалось серьезным, гобустанские врачи сказали, что Александра нуждается как минимум в двух операциях, после чего мы решили немедленно везти дочь в Баку. Я настояла, чтобы ее положили в Центральную клинику, где Александре в течение шести часов оперировали бедро и подколенник, после чего установили имплантаты». По словам матери пострадавшей девочки, эти имплантаты удалят лишь через год, а до тех пор Александре предстоит долгое лечение, повторное обследование, реабилитация и физиотерапия. «В эти тяжелые для нас с дочерью дни ни один из представителей турфирмы Empathy Travel не приехал в больницу, чтобы поинтересоваться состоянием Александры или хотя бы выразить нам свое сочувствие, - сетует Воропаева, оплатившая из своего кармана обследование и лечение дочери. – Мало того, сотрудники Empathy Travel не отвечают на звонки родителей, дети которых пострадали в этой аварии…». Учитывая, что все взрослые в автобусе были свидетелями настоящей гонки, которую, несмотря на просьбы пассажиров, устроил Пярвиз Гулиев, женщина настаивает на расследовании причин аварии, осмотре автобуса, а также наказании водителя и сотрудников турфирмы Empathy Travel, организовавшей эту поездку.