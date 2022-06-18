Россия обстреляла Днепропетровскую область: разрушена нефтебаза, есть пострадавшие

Россия обстреляла Новомосковский район Днепропетровской области, есть пострадавшие и значительные разрушения. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале, добавив, что в течение дня были и другие удары.

Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко на своей странице в Facebook. «У нас снова «прилет». В Новомосковском районе. Три ракеты уничтожили нефтебазу. Там довольно большой пожар. Спасатели тушат пламя. Трое человек получили ранения. У них ожоги. Все в больнице», — написал он, прикрепив фото пожара.