Пригрозившего Казахстану Затулина отчитали за скандальное заявление

Ранее Затулин отреагировал на «некорректное» высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назвавшего сепаратистские «Донецкую и Луганскую народные республики» «квазигосударствами» и выразившего сомнение, что Нур-Султан когда-нибудь их признает. Затулин настолько разошелся, что пригрозил Казахстану такими же «мерами, как с Украиной».

Высокопоставленным лицам стоит осторожнее относиться к публичным высказываниям, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя скандальное заявление заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина в сторону Казахстана.

На это последовало жесткое заявление секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Заявление Константина Затулина по поводу неких «территориальных вопросов» с Казахстаном не выдерживает критики, лучше переосмыслить или как минимум впредь держать при себе, заявил Турчак.

«Можно по-разному относиться к словам Касым-Жомарта Токаева о статусе Донецкой и Луганской народных республик, произнесенным накануне на ПМЭФ, но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ», – цитируют российские СМИ слова Турчака, опубликованные на сайте партии.

Турчак добавил, что такое высказывание «явно за границами компетенции – принципиальные вопросы внешней политики России находятся исключительно в сфере ответственности Президента и МИД РФ».

«Что касается Константина Федоровича, то ему стоило бы сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений со странами бывшего СССР», – отметил секретарь Генсовета партии.