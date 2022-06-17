Спецоперация турецких и израильских спецслужб в Стамбуле

По словам источника в израильской разведке, «иранцы как будто сошли с ума и готовы на все. Они хотят видеть кровь израильтян. Все, кто несмотря на все наши предупреждения решил остаться в Стамбуле - в случае трагедии могут пенять сами на себя».

Турецкие и израильские силы безопасности продолжают беспрецедентную по своим масштабам операцию в Стамбуле для предотвращения терактов и похищений израильских граждан, которые пытаются осуществить иранские агенты. Об этом сообщил в субботу израильский новостной сайт Ynet.

В субботу в Стамбуле совместными усилиями «Моссада» и турецких спецслужб удалось предотвратить по меньшей мере один теракт, организованный Ираном. Была совершена попытка похищения и убийства граждан Израиля, пишет израильский 9-й канал.

Находящимся в Стамбуле гражданам Израиля по-прежнему рекомендуют сидеть взаперти и не общаться с посторонними, а тем, кто планирует поездку в Турцию, — ни к воем случае этого не делать.

«Хадашот 12» передает со слов неназванных «турецких должностных лиц», что никогда еще турецкие службы безопасности не проводили такой масштабной контртеррористической операции в столь тесном сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

«Я призываю всех оставшихся в Турции израильтян прислушиваться к распоряжениям служб безопасности, - сказал министр обороны Бени Ганц. - Израиль прилагает все усилия для предотвращения иранских попыток осуществить теракт и готов отреагировать со всей жесткостью на любое покушение на израильских граждан в любом месте».

По предположениям МИД Израиля, в Стамбуле до сих пор находятся около 2000 израильтян, проигнорировавших предупреждения израильского руководства.

Источники добавили, что израильские спецслужбы, в том числе «Моссад», предпринимают активные действия по предотвращению нападений. По их словам, «сотрудничество между израильскими и турецкими силами безопасности является экстраординарным и начинает приносить результаты».