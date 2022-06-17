Россия и Иран создали оперативный штаб против армии Турции на севере Сирии новые сюрпризы
На фоне планируемых Турцией операций против террористических группировок РПК/ОНС наметился неожиданный поворот – Россия и Иран создали совместный оперативный центр для координации действий против турецкой армии.
Об этом сообщает Al-Monitor.
Упомянутый Центр будет управлять объединенными силами боевиков ОНС, проиранских боевиков-шиитов, а также наемниками, связанными с сирийским режимом.
В последние дни Россия открыто выступала против военной операции Турции на севере Сирии, призывая Анкару воздержаться от подобных действий. Как ни странно, но в унисон с Россией выступили и США, подчеркнувшие решительное несогласие с планами Анкары создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности.
Оперативный центр под кодовым названием «Северная молния» расположен на территории российской военной базы к северу от Алеппо, куда уже съехались представители сирийского отделения РПК/ОНС, проиранских группировок «Фатемейун» и «Хезболла», а также вооруженных группировок, поддерживающих режим Башара Асада.
Согласно информации Al-Monitor, в оперативном Центре находятся два российских офицера, три представителя КСИР Ирана, три представителя РПК и два представителя режима Башара Асада.
Целью «Северной молнии» является управление и координация сил, готовых противостоять контртеррористической операции Турции.
«Иран хочет защитить населенные шиитами районы на севере Сирии, - сказал корреспонденту Al-Monitor представитель Сирийских демократических сил, состоящих в основном из боевиков ОНС. – Обсуждения о создании оперативного Центра велись с тех пор, как президент Турции Эрдоган поднял вопрос о военных действиях на севере Сирии».
Согласно другим сообщениям, поступающим из региона, руководство РПК, базирующееся в горах Кандиль на севере Ирака, также ведет переговоры с Сирийскими демократическими силами о координации вооруженного сопротивления турецкой армии.
Как сообщает веб-сайт, связанный с террористической группировкой ОНС, Россия наращивает военное присутствие в районе Тель-Темир на севере Сирии. С этой целью на российскую базу в регионе были переброшены 16 июня дополнительные силы и вооружение. Двумя неделями ранее Россия установила в поселке Аль-Мебакир недалеко от Тель-Темирского района радары и системы ПВО, а также перебросила сюда бронетехнику.
Халеф Халил, представитель Демократической партии Курдистана на севере Ирака, заявил, что РПК прорыла 12-километровый тоннель, соединяющий горный район Баре провинции Синджар с регионом Хасеке на севере Сирии. Отныне боевики РПК могут не только свободно перемещаться по тоннелю на север Сирии, но и перебрасывать по нему оружие, боеприпасы, взрывчатку и ГСМ.
«Этот тоннель был прорыт еще несколько лет назад, - сказал Халеф Халил корреспонденту Al-Monitor. – При его строительстве использовали 300 тысяч бетонных блоков, а ширина позволяет проезд по нему грузовиков и БТРов. Этот тоннель, соединяющий северный Ирак с северной Сирией, позволит членам РПК оказывать оперативную помощь подразделениям ОНС в ходе предстоящих военных операций Турции».