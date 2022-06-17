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На фоне планируемых Турцией операций против террористических группировок РПК/ОНС наметился неожиданный поворот – Россия и Иран создали совместный оперативный центр для координации действий против турецкой армии. Об этом сообщает Al-Monitor.

Упомянутый Центр будет управлять объединенными силами боевиков ОНС, проиранских боевиков-шиитов, а также наемниками, связанными с сирийским режимом. В последние дни Россия открыто выступала против военной операции Турции на севере Сирии, призывая Анкару воздержаться от подобных действий. Как ни странно, но в унисон с Россией выступили и США, подчеркнувшие решительное несогласие с планами Анкары создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности. Оперативный центр под кодовым названием «Северная молния» расположен на территории российской военной базы к северу от Алеппо, куда уже съехались представители сирийского отделения РПК/ОНС, проиранских группировок «Фатемейун» и «Хезболла», а также вооруженных группировок, поддерживающих режим Башара Асада.

Согласно информации Al-Monitor, в оперативном Центре находятся два российских офицера, три представителя КСИР Ирана, три представителя РПК и два представителя режима Башара Асада. Целью «Северной молнии» является управление и координация сил, готовых противостоять контртеррористической операции Турции. «Иран хочет защитить населенные шиитами районы на севере Сирии, - сказал корреспонденту Al-Monitor представитель Сирийских демократических сил, состоящих в основном из боевиков ОНС. – Обсуждения о создании оперативного Центра велись с тех пор, как президент Турции Эрдоган поднял вопрос о военных действиях на севере Сирии». Согласно другим сообщениям, поступающим из региона, руководство РПК, базирующееся в горах Кандиль на севере Ирака, также ведет переговоры с Сирийскими демократическими силами о координации вооруженного сопротивления турецкой армии.