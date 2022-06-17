«Снова стал прифронтовым»: у Зеленского заявили об угрозе Харькову

Существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Существует совершенно реальная угроза Харькову. Дело в том, что на границе в Белгородской области собрана пристойная сборная российская солянка, где-то 5-7 БТГ, которые, будучи введены на это направление, могут доставить Харькову крупные неприятности. Они не возьмут город, но продвинуться ближе, поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией они могут», - заявил Арестович.

По словам советника главы Офиса президента Украины, Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов. «Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились и по Харькову бьют полевой артиллерией. Эта ситуация может ухудшиться», - добавил Арестович.