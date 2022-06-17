Борис Джонсон: «Одной Украиной Путин не удовлетворится»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, совершивший в пятницу в Киев необъявленный визит, написал колонку в газете Sunday Times, озаглавленную «Нам никогда не быть в безопасности, если мы повернемся спиной к доблестной Украине». Заявления Джонсона комментирует Русская служба BBC.

Джонсон считает, что одной Украиной Путин не удовлетворится: «Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Великим и приписал России вечное право «возвращать» любую территорию, когда-либо населенную «славянами» - такая доктрина позволит завоевать обширную часть Европы, включая союзников по НАТО».

Джонсон призывает союзников не расслабляться и готовиться к долгой войне до полной победы Украины: «Путин может этого не осознавать, но его грандиозный имперский замысел полного отвоевания Украины пошел под откос. Не верьте, будто преимущество России в огневой мощи приведет к стабильному продвижению российских войск. Не дайте себя одурачить ее мучительно медленным продвижением на Донбассе или тактическими колебаниями линии фронта на северодонецком выступе».

«Путин, вероятно, полагает, что время... на стороне России. Он думает, что беспощадная логика превосходства в огневой мощи в конце концов победит, а ветреный Запад окажется неспособным выдержать трудный курс. И может быть и неплохо, если Путин утешает себя таким образом», - пишет британский премьер.

Джонсон призвал союзников сделать четыре вещи: продолжать предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и обучение; сохранять жизнеспособность украинского государства; развивать наземные маршруты экспорта зерна в условиях блокады портов; помочь вывезти накопившиеся запасы зерна и доставить их к нуждающимся странам, над которыми нависла угроза голода.