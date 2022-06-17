В школах украинского Николаева с сентября запретят русский язык

С нового учебного года в украинском городе Николаев не будут принимать учащихся на обучение на русском языке. Соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета.

В решении говорится, что из-за вторжения России в Украину приняли решение с 1 сентября 2022 года запретить использование русского языка в заведениях общего среднего образования города Николаев. Поэтому на русском языке не будут учиться ученики начальных классов, также ученики не будут изучать русский язык и литературу как отдельный предмет.