Родственники пропавшего в Загатале индуса пообещали 25 тысяч за информацию о нем

За информацию о местонахождении пропавшего без вести в Загатальском районе гражданина Индии увеличена сумма вознаграждения. Об этом АПА сообщил член семьи пропавшего Маникантха Кондавеети.

Отмечается, что за информацию о Кондавеети будет вручено вознаграждение в размере 25 000 манатов.

Ранее сообщалось, что нашедшему гражданина Индии будет выплачено вознаграждение в размере 10 000 манатов.

Брат пропавшего индуса сказал, что эта сумма окончательная и будет разделена поровну между теми, кто найдет его брата.

К поискам пропавшего на территории Загатальского района 29-летнего иностранного туриста привлечены военнослужащие Внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского районного отдела полиции, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по чрезвычайным ситуациям.