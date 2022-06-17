Родственники пропавшего в Загатале индуса пообещали 25 тысяч за информацию о нем
За информацию о местонахождении пропавшего без вести в Загатальском районе гражданина Индии увеличена сумма вознаграждения. Об этом АПА сообщил член семьи пропавшего Маникантха Кондавеети.
Отмечается, что за информацию о Кондавеети будет вручено вознаграждение в размере 25 000 манатов.
Ранее сообщалось, что нашедшему гражданина Индии будет выплачено вознаграждение в размере 10 000 манатов.
Брат пропавшего индуса сказал, что эта сумма окончательная и будет разделена поровну между теми, кто найдет его брата.
К поискам пропавшего на территории Загатальского района 29-летнего иностранного туриста привлечены военнослужащие Внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского районного отдела полиции, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по чрезвычайным ситуациям.