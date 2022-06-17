Шольц обещает Украине поддержку деньгами и оружием

"Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем в восстановлении. Мы продолжим поставки оружия. Они срочно нужны для защиты независимости Украины", - передает Deutsche Welle слова главы правительства ФРГ.

При этом Шольц назвал ужасными разрушения в Ирпене, увиденные им вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита в Украину.

В то же время депутаты фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге потребовали "немедленно и заметно" увеличить поставки тяжелых вооружений Украине "как в количественном, так и в качественном отношении". Ожидается, что проект соответствующей резолюции фракции ХДС/ХСС обсудят в Бундестаге на следующей неделе.