Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджаре

Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Заркенд и Йухары Шорджа Басаркечарского района на государственной границе, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Юхары Айрым, Бармагбине и Зивель Кельбаджарского района. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"Нашими подразделениями были приняты адекватные меры реагирования", - отметили в ведомстве.