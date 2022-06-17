Стремительное падение биткоина

Биткоин пробил несколько тщательно отслеживаемых ценовых уровней, достигнув минимума с конца 2020 года – ниже 17 тысяч долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Курс крупнейшей криптовалюты упал на 15 процентов до 17 599 долларов в субботу, 18 июня, что стало рекордным 12-м ежедневным падением подряд, согласно данным агентства. Курс Ether упал примерно на 19 процентов до 881 доллара, что является самым низким показателем с января 2021 года.

Оба лидера криптовалютного рынка упали более чем на 70 процентов по сравнению с историческими максимумами, установленными в начале ноября. Отмечается, что общая сумма ликвидаций на криптовалютном рынке за последние 24 часа составила 435,5 миллиона долларов.