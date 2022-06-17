Столтенберг: Ни одна страна НАТО не пострадала от террора так сильно, как Турция

Заявки на членство Финляндии и Швеции – это исторический момент, которым НАТО должна воспользоваться, заявил в интервью немецкому изданию Bild генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Присоединение к ЕС укрепит не только Финляндию и Швецию, но и всех нас. Турция – важная страна НАТО, имеющая стратегическое значение между Европой, Россией, Ираком и Сирией. Страны НАТО, Швеция, Финляндия и ЕС классифицируют ПКК как террористическую группировку. Ни одна страна НАТО не пострадала от террора так сильно, как Турция», - заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, именно поэтому НАТО очень серьезно относится к озабоченности Турции и делает все возможное для решения этой ситуации.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины, Столтенберг отметил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину, «но не являться частью конфликта».