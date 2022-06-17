В НАТО заявили, что война в Украине продлится годами
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Об этом сообщает Bild am Sonntag.
«Необходимо быть готовыми к тому, что это может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», – сказал он.
Ранее генсек НАТО заявлял, что Россия для организации больше не партнер, а «угроза миру».
Также он говорил, что поставки современного вооружения могут дать Украине возможность вернуть контроль над Донбассом.