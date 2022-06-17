Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 11:02

Российско-израильские отношения стремительно ухудшаются. Еще вчера Москва была крайне довольна позицией еврейского государства, которое отказало Киеву на его просьбы поставить в Украину свой знаменитый «железный купол», систему противоракетной обороны. И даже что-то благодарственное произносила. Но вдруг неожиданно посла Израиля в Москве Александра Бен-Цви снова вызвали в Министерство иностранных дел России. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сказал ему, что Москва не удовлетворена объяснениями израильской стороны по поводу удара по целям в Сирии на прошлой неделе. Богданов также потребовал от Израиля уважать сирийскую территориальную целостность, а также не бомбить сирийские аэродромы.

Дипломатической напряженности предшествовали спор о еврейских корнях Адольфа Гитлера, давление российских властей на главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта с требованием, чтобы он выразился в поддержку «спецоперации», из-за которого он был вынужден покинуть Россию. А теперь дело дошло до выражения недовольства ударами ВВС Израиля по объектам «Хезболлы» и Корпуса стражей иранской революции, расположенных на сирийской территории, к которым ранее Москва относилась достаточно индифферентно. Словно черная кошка пробежала между Москвой и Израилем. Конечно, если так можно назвать газовую тему. Буквально двое суток назад Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Евросоюз. По договору, который вступил в действие с момента подписания, топливо будет транспортироваться в Европу через Египет. То есть, газ с израильских месторождений будет поступать в Египет, там сжижаться, и уже оттуда транспортироваться к газохранилищам Европы. То есть, ЕС сделал очередной шаг по решению продекларированной задачи – сокращению зависимости от российских энергоресурсов, над чем в России принято посмеиваться, дескать, «да куда они денутся». И сделал это при помощи Израиля, чего в Москве совершенно не ожидали, поскольку там считают, что основные запасы газа именно у них, а у всех остальных – так, ничего серьезного, и можно диктовать всему миру свои условия.

Российская сторона явно не следит за новостями газо- и нефтеразведки. А между тем, извлекаемые запасы месторождения Тамар составили 300 миллиардов кубометров – почти половина от годовой добычи газа в России. И всего год спустя в этом же районе Восточного Средиземноморья было открыто новое месторождение, Левиафан, по своим запасам превысившее Тамар в два раза. Да еще, приятным довеском, содержавшее 1,7 миллиардов баррелей нефти. Эта, безо всякого преувеличения, геологическая революция стала поворотным событием в экономике не только Израиля, но и всего региона. Еврейское государство из импортера энергоресурсов в течение нескольких лет превратилось в одного из потенциально крупнейших экспортеров, поскольку разведанных запасов хватает, чтобы обеспечивать внутренние потребности страны многократно. А в нынешних условиях и мировым рынкам есть, что предложить. Конечно, с немалой для Израиля выгодой – но это уже как водится. Самоуверенность российской стороны в вопросе поставок газа уже не удивляет – она восхищает. «Зевнуть» вопросы замещения импорта энергоресурсов – это суметь надо. И никого в руководстве России не должно успокаивать, что Запад продолжает закупать российский газ – это только на период, когда будут заполнены европейские газохранилища. А потом придет очередь потоков из Восточного Средиземноморья, из Катара, с месторождений Турции в Черном море. «С миру по нитке – энергобезопасности Европы рубаха», - именно так выглядит текущий тренд в диверсификации российского экспорта энергоресурсов. И этот процесс необратим, поскольку Европа мало что достигла консенсуса по данному вопросу – она еще и готова понести неизбежные материальные издержки на этом пути. Чтобы потом вернуть все сторицей.