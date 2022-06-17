Участники бакинского форума в Карабахе

19 июня участники IX Глобального Бакинского форума совершили поездку в Карабахский экономический район – Физули и Шушу.

В ходе поездки, осуществленной в целях ознакомления с реконструкцией и развитием Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана, а также с ходом разминирования территорий, гостей сопровождают представители местных и зарубежных СМИ.

Отметим, что 16 июня под патронатом президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему «Угрозы глобальному миропорядку».