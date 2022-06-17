В Молдове запретили российские телеканалы

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

Закон вступит в силу со следующей недели. Документ запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также российских военных фильмов.

В законе определяется понятие «дезинформация» как намеренное распространение сведений, которые вредят информационной безопасности. В частности, речь идет об информации, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».