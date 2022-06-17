Модный бренд Mango окончательно уйдет из России

Испанский ретейлер модной одежды Mango окончательно уйдет из России. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что бренд решил отказаться от прямых продаж на отечественном рынке после 23 лет работы в стране «в связи с неопределенностью относительно развития геополитической ситуации» из-за специальной военной операции России на Украине. При этом марка продаст бизнес франчайзинговым партнерам, с которыми уже достигла соглашения по данному вопросу.

Известно, что по договору франшизы будут переданы 55 магазинам бренда на территории России, которые сохранят рабочие места для 800 сотрудников.