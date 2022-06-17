Идут ожесточенные бои за Северодонецк

В Луганской области идет борьба за Северодонецк, украинская армия отразила штурмы на нескольких участках фронта, в Лисичанске погибли люди, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг посреди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений", - сказал он.

По словам Гайдая, "враг поджимает с Попасной".