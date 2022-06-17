Миллионеры выбирают Израиль

Компания относит к числу миллионеров людей, личное состояние которых 1 млн долларов и больше.

До конца 2022 года в Израиль переедут около 2500 миллионеров, сообщает издание Calcalist со ссылкой на отчет Henley & Partners – консалтинговой компании из Великобритании. Среди прочего, компания занимается анализом миграционных тенденций богатых людей.

Согласно отчету, в Израиле в настоящее время проживает 107.000 миллионеров, из которых личное состояние 5560 человек превышает 10 млн долларов, 260 – более 100 млн долларов и, наконец, 25 миллиардеров.

Израиль в 2022 году, согласно рейтингу компании, занимает 4-е место в мире по привлекательности для миллионеров. На первом – Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), куда до конца года, по прогнозу, переедут 4000 богатых людей, на втором Австралия – 3500, Сингапур – 2800.

Израиль в рейтинге обошел, например, Швейцарию, которая до конца года пополнится лишь 2200 новыми миллионерами, и США – 1500.

Россия в этом рейтинге занимает первое место по числу покинувших ее миллионеров – до конца 2022 года на фоне войны с Украиной и санкций ее покинут 15.000 богатых людей. Далее следует Китай – 10.000. Причиной тенденции, предположительно, стала пропаганда против показного богатства и трат на роскошь.

Украину до конца 2022 года покинут 2800 миллионеров, что составляет примерно 40% от общего числа богатых людей страны, Великобританию – 1500.