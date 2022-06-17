Вице-спикер Сената Польши в интервью haqqin.az: «Скоро Украина перейдет в контрнаступление»

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 12:47

«Количество и качество западного оружия, которое получает или получит Украина, позволит Киеву перейти в контрнаступление и вернуть оккупированные Россией территории», - сказал в беседе с haqqin.az вице-спикер Верхней палаты (Сената) парламента Польши Михал Камински. По словам вице-спикера, главными поставщиками оружия Украине являются США, Великобритания и Польша. Практически все страны НАТО поставляют ВСУ в индивидуальном порядке артиллерию, системы залпового огня, самоходные гаубицы и другое оружие.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы многократно увеличить поставки и повысить боевую мощь ВСУ, - подчеркнул Камински. – С уже имеющимся западным оружием Украина успешно сдерживает продвижения российских войск. Очень скоро армия Украины получит военно-техническое преимущество над российской армией и будет в состоянии освободить захваченные территории. У Кремля нет потенциала для победы в этой войне, поскольку ВВП России составляет всего 2,2 процента от ВВП союзника Украины – коллективного Запада». Камински напомнил, что за последние 400 лет поляки и украинцы не раз были жертвами российского национализма и империализма. «В моей стране прекрасно понимают, что за вторжением в Украину последует агрессия в Прибалтику и Польшу, - отметил вице-спикер парламента. – Так всегда было в истории, поэтому сочувствие польского народа к украинцам гораздо глубже, чем официальные заявления, с которыми выступают польские политики. Абсолютно все население Польши помогает по мере возможностей украинским беженцам, которых в стране около четырех миллионов. Лично я приютил у себя дома две украинские семьи…» Михал Камински выразил уверенность в том, что на предстоящем 24 июня саммите ЕС Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза, который станет для Киева значимым политическим достижением. «Работая одиннадцать лет евродепутатом, я был автором первого доклада Европарламента по вступлению Украины в ЕС, - отметил Камински. – Статус кандидата в ЕС станет огромным психологическим мотивом для украинских военных, которые будут знать, за какое будущее своей страны они воюют». Вице-спикер напомнил, что фактически Украина воюет сегодня за европейский выбор развития, за стремление стать частью европейского сообщества, а не русского мира.

«Что же касается людей, которые живут на востоке Украины, то им пора решить, гражданами какой страны – авторитарной России или свободной Европы они хотят стать, - подчеркнул Михал Камински. – Статус кандидата в члены ЕС – это не пушки и танки, а колоссальная психологическая мотивация украинского народа и дальше сопротивляться российской агрессии за свое будущее и будущее своих детей». Камински сообщил, что угрозу Кремля ударить по союзникам Украины, в Польше воспринимают симметрично. «Мы – союзники Украины, наши деды и прадеды воевали против агрессии российской империи, - говорит вице-спикер Сената Польши. – Пожалуйста, пусть российские танки и военные приходят в Польшу. В Москве думали, что захватят Украину за три дня, а воюют уже четвертый месяц. Наверное, они также считают, что захватят Польшу за считанные дни. Но моя страна готова стать одной большой польской армией. Не говоря уже о том, что российское вторжение приведет в действие 5-ю статью Устава НАТО. А это значит, что Москве придется иметь дело с вооруженными силами всего альянса. Во время визита в Варшаву Джо Байден дал ясно понять, что каждый сантиметр территории НАТО будет защищен независимо от того, где этот сантиметр находится – в Вашингтоне или в Вильнюсе». Говоря о гуманитарной помощи, которую Польша оказывает четырем миллионам украинских беженцев, Камински сообщил, что как только гражданин Украины пересекает польскую границу, он получает все права польского гражданина, за исключением права избирать и быть избранным.