Словакия попросила Чехию защитить ее небо

Министр обороны Словакии Ярослав Надь во время визита своей чешской коллеги Яны Черноховой обратился к Чешской Республике с просьбой помочь временно защитить воздушное пространство Словакии, сообщает «Чешское телевидение».

После встречи с министром он заявил, что в проекте будут участвовать как Чехия, так и Польша. По словам Черноховой, теперь Чешская Республика будет вести переговоры об условиях этой помощи.

После начала российской спецоперации в Украине Братислава начала подготовку к досрочному выводу из эксплуатации истребителей МиГ-29 российского производства, а заказанные американские истребители страна получит через два года.