Тяжелое ДТП в Кюрдамире есть погибшие
В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как передает Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку – Газах, проходящей через село Сыгырлы.
Так, автомобиль марки "Toyota" столкнулся с грузовиком КамАЗ.
В результате ДТП, водитель Хатам Байдашов и его пассажир Фарид Насибов погибли на месте.
Их тела переданы в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.
По факту ведется расследование.