В школах украинского Николаева запретят русский язык

В городе Николаеве с 1 сентября вводится запрет на использование русского языка в школах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена исполкома Николаевского горсовета Екатерину Стоколяс.

Кроме того, по ее словам, с 1 сентября русский язык не будет использоваться ни в каких факультативах и курсах, а также в младших классах.

Ранее сообщалось, что за воспевание русских войск из школьной программы Украины будет исключен роман Льва Толстого «Война и мир».