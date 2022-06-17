Таким образом, у нас уже три медали на нынешнем чемпионате Европы.

Наша команда получила оценку 34,750 балла, уступив лишь Италии и Израилю.

Заключительный день соревнований начался с отдельных финалов у сеньорок, в трех из которых принимали участие азербайджанские гимнастки.

В финале с мячом Зохра Агамирова заняла 8-е место, с булавами – 6-е. А Арзу Джалилова в финале с лентой расположилась на 8-й позиции.

Чемпионками Европы стали: обруч и булавы – София Рафаэлли (Италия), мяч и лента – Боряна Калейн (Болгария).

А в 14:00 по бакинскому времени начнутся финалы у групп. Вчера команда Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной завоевала бронзу в многоборье и вышла в оба финала, где также поборется за медали.

Напомним, в четверг в юниорских соревнованиях Камила Гафарова завоевала бронзу в финале упражнения с булавами.