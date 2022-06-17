Медведев: Евросоюз может исчезнуть до того, как примет Украину

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что Евросоюз (ЕС) может исчезнуть раньше, чем примет в свой состав Украину. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Медведев сравнил обещания ЕС принять в свой состав Украину с последней редакцией программы КПСС от 1961 года, где обещали, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Он напомнил, что СССР распался, КПСС была ликвидирована, и обещания так и не сбылись.

«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины... А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…» – написал зампред.