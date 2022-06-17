В Японии задумались над созданием атомных подлодок

Премьер-министр Японии Фумио Кисида скептично отнесся к идее со стороны оппозиции всесторонне изучить вопрос обладания атомными подводными лодками. Об этом сообщает Fuji TV.

«Я не уверен в том, что рваться к обладанию атомными подлодками является хорошей идеей», – подчеркнул глава японского правительства.

Как считает Кисида, эксплуатация атомных подлодок может не только противоречить трем неядерным принципам, но и стать сложноосуществимой на фоне высоких затрат.