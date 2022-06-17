Израиль охватила новая волна коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о начале седьмой волны коронавируса COVID-19 в стране. Как передают израильские СМИ, в больницах страны вновь открывают коронавирусные отделения.

Сообщается, что не исключено ужесточение карантинных мер.

В данное время заражены почти 47 тыс. человек, в больницы госпитализированы 572 человека, остальные лечатся в домашних условиях.

Всего с начала пандемии в мире в Израиле выявили более 4,2 млн случаев заражения, скончались среди них 10,8 тыс. человек.

Пока в Минздраве не настаивают на возвращение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, однако рекомендуют жителям носить маски. Обязательно ношение маски в Израиле в больницах, поликлиниках и аптеках, в учреждениях, где находятся пожилые люди.