Два азербайджанских каратиста стали чемпионами Европы в Праге обновлено 17:10
И Вахид Гасанов завоевал титул чемпиона Европы.
Среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории свыше 76 кг он взял верх над каратистами из Ирландии, Северной Македонии, Кипра, Турции и Черногории.
Впереди финал Гусейна Мамедли в соревнованиях спортсменов 18-21 года в весе до 67 кг.
На данный момент у Азербайджана два золота и две бронзы.
* * * 15:34
Азербайджанский каратист Рагиб Азим стал победителем чемпионата Европы среди юношей и молодежи, который проходит в Праге.
В соревнованиях юношей (14-15 лет) в весовой категории свыше 70 кг Рагиб поочередно победил соперников из Болгарии, Черногории, Израиля, Франции и Люксембурга и стал обладателем золотой медали.
В этой же возрастной категории бронзовые награды завоевали Фатима Мамедова (47 кг) и Аслан Достуев (57 кг).
Сегодня также за золото поборются Вахид Гасанов (16-17 лет) и Гусейн Мамедли (18-21 год).