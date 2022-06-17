И Вахид Гасанов завоевал титул чемпиона Европы.

Среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории свыше 76 кг он взял верх над каратистами из Ирландии, Северной Македонии, Кипра, Турции и Черногории.

Впереди финал Гусейна Мамедли в соревнованиях спортсменов 18-21 года в весе до 67 кг.

На данный момент у Азербайджана два золота и две бронзы.

* * * 15:34

Азербайджанский каратист Рагиб Азим стал победителем чемпионата Европы среди юношей и молодежи, который проходит в Праге.

В соревнованиях юношей (14-15 лет) в весовой категории свыше 70 кг Рагиб поочередно победил соперников из Болгарии, Черногории, Израиля, Франции и Люксембурга и стал обладателем золотой медали.

В этой же возрастной категории бронзовые награды завоевали Фатима Мамедова (47 кг) и Аслан Достуев (57 кг).

Сегодня также за золото поборются Вахид Гасанов (16-17 лет) и Гусейн Мамедли (18-21 год).