В Чехии в магазины вместе с бананами доставили 840 кг кокаина

В Чехии сотрудники супермаркетов в городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу обнаружили в ящиках с бананами свертки с кокаином. Как передает The Guardian, всего в магазины попало около 840 кг кокаина общей стоимостью около 80 млн евро.

Правоохранительные органы страны проверяют другие магазины на предмет подобных доставок.

Предполагается, что кокаин попал в страну из Центральной Америки, а в магазинах оказался по ошибке.

В 2015 году в пражский супермаркет по ошибке доставили около 100 кг наркотиков. В 1999 году чешская полиция нашла 117 кг кокаина в упаковках сухофруктов на складе.