Тот самый Геннадий Бурбулис в бакинских кулуарах: «Восстановить СССР невозможно. Это бред и утопия!»

Речь идет о некогда всесильном первом вице-премьере Российской Федерации Геннадии Бурбулисе, который старался держаться в стороне от участников форума и всячески избегал общения с журналистами. Возможно потому, что речи на форуме изобиловали проукраинской риторикой. А может, причина публичной отстраненности Бурбулиса объяснялась тем, что в Баку он представлял совсем другую Россию.

В ходе форума, на котором обсуждались актуальные проблемы мировой повестки, наибольшее внимание, как и ожидалось, было уделено войне в Украине. Отметим в этой связи, что Россию на форуме представляли всего несколько человек, один из которых старался не выделяться, чем приковывал к себе еще большее внимание.

Для любого, кто мало-мальски знаком с политической жизнью России на рубеже тысячелетий, личность Геннадия Бурбулиса хорошо известна и в представлениях не нуждается. Этот политик был ближайшим соратником Бориса Ельцина, а по степени влияния на государственную политику – чуть ли не вторым человеком в России. Современники помнят Бурбулиса, как единственного политика в ближайшем окружения Ельцина, который мог зайти к президенту России без доклада.

В то же время уместно напомнить, что Бурбулис был вторым человеком в совершенно другой России – демократичной, открытой миру и стремившейся занять место в ряду ведущих цивилизованных государств. Правда, было это почти тридцать лет назад, и в Баку приехал уже совсем другой Геннадий Бурбулис – заметно постаревший и старательно избегающий внимания к своей персоне.

Нам было очень интересно узнать, о чем он думал, слушая речи участников форума о последствиях российской агрессии в Украине и угрозе для Европы и мира, которую представляет собой сегодня Российская Федерация?

Увы, узнать об этом лично у Бурбулиса нам так и не удалось – деликатно, но решительно Геннадий Эдуардович отказался от интервью haqqin.az.

И, все-таки, задать один вопрос российскому политику нам удалось:

– Уважаемый Геннадий Эдуардович, Вы автор исторической фразы «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», которая была включена в Беловежские соглашения и фактически предопределила крах СССР. Как Вы относитесь к попыткам современной России восстановить СССР?

– Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно! - отрезал Бурбулис и отказался продолжать разговор.