Cпецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке главаря РКК
Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) нейтрализовали в иракской провинции Сулеймания особо опасного террориста PKK Хусейна Шибли по позывным «Ферхат Дерик».
Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что сирийский террорист хотел создать новое террористическое формирование в Ираке, установив отношения с третьими странами за пределами региона.
Шибли был одним из близких людей Ферхата Абди Шахина по позывным «Шахин Джило», одного из главарей террористов т.н. «администрации Кандиля» в Сирии.