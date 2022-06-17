Россиянам запретили загружать Windows

Компания Microsoft запретила россиянам скачивать операционные системы Windows 10 и 11, их образцы, а также другие программы с официального сайта, сообщает CNews.

При попытке скачивания программы Media Creation Tool на сайте появляется уведомление об ошибке 404, означающей, что файл не найден. Также у россиян не получится загрузить операционную систему, поскольку выйдет сообщение: «Возникла проблема с вашим запросом». Подобная ситуация наблюдается вне зависимости от провайдера интернета.

При смене IP-адреса на зарубежный проблема с загрузкой исчезает. Официальных комментариев в связи с этой ситуацией корпорация Microsoft не давала.