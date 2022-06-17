25 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 25 случаев заражения коронавирусом, 13 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 010 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 164 человек вылечились, 9 716 человек скончались, число активных больных – 130.

За прошедшие сутки проведено 2 312 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 938 655 тестов.