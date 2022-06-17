Экс-премьер Британии пожаловался на унижение от Путина

Президент России Владимир Путин понимает лишь проявления силы, считает бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В интервью BBC News политик рассказал, что российский президент якобы унижал его и заставлял сидеть на низком стуле. Цитату приводит Daily Mail.

Речь идет о встрече политиков во время визита Брауна в Москву в 2006 году, тогда он еще не был премьером страны, а занимал пост главы казначейства. По словам Брауна, его намеренно посадили на низкий стул, чтобы ему приходилось смотреть на Путина снизу вверх. Кроме того, у российского политика якобы была целая папка с досье на экс-премьера.

«Он вытащил документы и стал читать вслух всю информацию, что была там обо мне, как будто хотел доказать мне, что знает меня больше, чем я сам себя», – рассказал британец, добавив, что еще тогда Путин по-настоящему пугал его.

Гордон Браун был премьер-министром Британии с 2007-го по 2010 год.