Хикмет Четин в интервью haqqin.az: «Руководство Азербайджана проинформировано о ходе переговоров Турции с Арменией»

По словам высокопоставленного дипломата, переговоры полномочных представителей Турции и Армении проходят в нормальном режиме. Четин отмечает конструктивную атмосферу на встречах Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча в Москве и Вене.

«Армянская оппозиция и диаспора прилагают все усилия, чтобы сорвать переговорный процесс по нормализации армяно-турецких отношений», - сказал haqqin.az экс-глава МИД Турции Хикмет Четин.

Подчёркивается также, что руководство Азербайджана полностью в курсе армяно-турецких переговоров и всецело поддерживает этот процесс, поскольку позитивные результаты армяно-турецкого политического диалога могут оказать положительное влияние на армяно-азербайджанские переговоры по реализации трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года.

«Сейчас главная проблема – это деструктивное воздействие армянской диаспоры на внутриполитическую ситуацию в Армении, - считает Хикмет Четин. – Диаспора стремится любыми путями торпедировать процесс восстановления отношений Анкары и Еревана, понимая, что его успех может оказаться решающим фактором достижения окончательного мира между Азербайджаном и Арменией».

Четин также отмечает, что так называемый вопрос «геноцида армян» больше не является фактором, делающим невозможным диалог между Анкарой и Ереваном. По словам бывшего главы МИД Турции, отныне этим вопросом будут заниматься не политики, а историки.

«Никол Пашинян проявляет волю и стремление к восстановлению нормальных отношений с соседними странами, без которых экономическое развитие Армении просто невозможно, - убежден Хикмет Четин. – Но конструктивизм премьер-министра однозначно не устраивает радикальные силы в Армении, которые продолжают требовать его отставки. Пашинян находится в очень сложном положении и нам надо ему помочь».