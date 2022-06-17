3-й тур турнира претендентов: Теймур Раджабов играет с Яном Непомнящим

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов белыми фигурами противостоит россиянину Яну Непомнящему.

После первых двух туров, в которых Раджабов сначала сыграл вничью с французом Алирезой Фируджей, а затем уступил американцу Хикару Накамуре, Теймур делит последние 7-8-е места. Непомнящий, напротив, занимает 1-2-е позиции, имея 1,5 очка.

Также сегодня играют: Дин Лижэнь (Китай) – Рихард Раппорт (Венгрия), Фабиано Каруана (США) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Франция) – Хикару Накамура (США).

Турнирное положение после 2-го тура: 1-2. Непомнящий, Каруана – по 1,5 очка; 3-6.Фируджа, Раппорт, Дуда, Накамура – по 1; 7-8. Раджабов, Дин – по 0,5.

Соревнование пройдет в два круга. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд начиная с 61-го хода.

Если шахматисты, борющиеся за 1-е место, наберут по итогам 14 туров одинаковое количество очков, то их ждет тай-брейк – две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то и блиц до определения сильнейшего.

Победитель турнира получит 48 тысяч евро и право оспорить чемпионскую корону в матче с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда, сам норвежец не раз заявлял, что ему не очень интересно в очередной раз играть чемпионский матч, отметив, что хотелось бы в борьбе за шахматную корону встретиться с Алирезой Фируджей. Если Карлсен откажется от защиты титула, то за звание чемпиона мира поборются шахматисты, занявшие 1-е и 2-е места в турнире претендентов.