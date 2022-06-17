Россия заявила об уничтожении 50 украинских генералов и офицеров

Ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в воскресенье был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая дача в Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

В результате, как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, погибли более 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии были убиты более 400 украинских военных, а также уничтожены 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.