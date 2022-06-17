Эрдоган намерен доказать вину Швеции и Финляндии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде приведет доказательства поддержки со стороны Швеции и Финляндии членов террористической Рабочей партии Курдистана, пишет газета Sabah.
По данным издания, турецкий президент привезет «специальные документы и файлы», подтверждающие помощь РПК. В частности, в качестве доказательств будут продемонстрированы серийные номера и фотографии захваченных в ходе операций в Сирии и на севере Ирака шведских противотанковых гранатометов AT4, уточняет Sabah.