В Баку скончался Геннадий Бурбулис

Бывший госсекретарь России, бывший первый заместитель главы правительства Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни. Информацию об этом распространил ТАСС.

Между тем, как сообщает агентство Turan, смерть политика наступила в момент, когда Бурбулис находился в сауне в одном из отелей столицы Азербайджана.

Напомним, что Геннадий Бурбулис находился с визитом в Азербайджане для участия на Глобальном Бакинском форуме. Последний свой комментарий за несколько часов до смерти Бурбулис дал изданию haqqin.az.