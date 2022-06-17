Оппозиция вывела своих сторонников на улицы Кишинева

В Кишиневе собрались тысячи человек на акцию протеста оппозиции, которую организовала партия «Шор». Как передает ТАСС, участники демонстрации потребовали от президента уйти в отставку, а также расформировать парламент, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер раскритиковала правительство за неспособность сдержать рост цен на потребительские товары, а также обвинила власти в давлении на оппозицию. «В срочном порядке должны быть назначены досрочные выборы в парламент», – заявила она.

Акция проходит мирно, полиция не препятствует ее проведению.