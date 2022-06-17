В Германии назвали причину инфляции в Европе
Невнятная монетарная политика, которую проводит Европейский центральный банк, привела к рекордной инфляции в Европе. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Издание указало, что повышение ключевой ставки может спровоцировать рецессию.
"Регулятор вынужден повысить ключевую ставку на 0,25 процента, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия", - сказано в публикации.
В материале также отмечается, что ЕЦБ "любой ценой" хочет защитить южные части еврозоны от банкротства.